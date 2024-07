Vinn (13) uit Hoofddorp al dagen vermist: 'Mogelijk aan ouderlijk gezag onttrokken'

Als dat zo is, maken zij zich schuldig aan een misdrijf, zegt een politiewoordvoerder tegen NH.

Vinngiano liep afgelopen dinsdagavond uit zijn ouderlijk huis aan de Grote Belt weg, en werd op woensdag als vermist opgegeven. Een vriend van hem (ook 13) liep dinsdagavond ook weg. Die jongen werd na een intensieve zoektocht door ouders, buurtbewoners en politie in de nacht van woensdag op donderdag gevonden en thuisgebracht.

Wel contact

Vinngiano is sindsdien nog niet aangetroffen, al is er wel contact met hem. De politie schrijft namelijk dat hij zegt dat hij thuis is weggelopen vanwege een conflict. Omdat hij niet thuis is, krijgt hij geen passende hulp, aldus de politie.

Vinn - zoals de jongen door familie en bekenden wordt genoemd - is 1,62 meter lang. Toen hij dinsdag van huis wegliep, droeg hij een turqoise trainingspak van het merk Nike en badslippers. De laatste keer dat hij werd gezien, droeg hij echter andere kleding, wat de politie sterkt in het vermoeden dat hij hulp van anderen krijgt om onder de radar te blijven.

Wie weet waar Vinn is, of hem ziet, wordt gevraagd de politie te bellen. Dat kan in dit geval op 112 of op 0800-6070.