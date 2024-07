Kardelen (7) werd vermoord door haar vader, moeder daagt gemeente en Veilig Thuis voor rechter

"Ze was een kind met heel veel gevoel voor humor", vertelt Zinet Yilmaz over haar dochter Kardelen. "Ze was sociaal en maakte overal vriendjes." De tranen springen in haar ogen, maar ze houdt zich sterk: "Het is voor iedereen 7,5 jaar geleden, maar voor mij is het net gisteren."

Op 22 januari 2017 wordt Yilmaz' ergste nachtmerrie werkelijkheid. Haar ex, de vader van Kardelen, heeft hun dochter neergeschoten. Hij berooft ook zichzelf van het leven. Twee dagen later overlijdt Kardelen in het ziekenhuis.

Doodsbedreiging

Moeder blijft in shock achter. Al kwam de gebeurtenis niet helemaal uit het niets. Haar ex dreigde al langer om Yilmaz zelf én hun dochter te vermoorden. "Je wil niet geloven dat het daadwerkelijk gaat gebeuren, maar je trekt aan alle toeters en bellen om te waarschuwen dat het de verkeerde kant op gaat. De instanties hielden het bij een conflict tussen ouders, terwijl Kardelen getuige was van alles."

Tekst gaat door onder de afbeelding.