Honderden festivalgangers gaan lekker op Mini Milkshake: "Ik heb zin in alles"

Directeur Marieke Samallo spreekt van een voorbereiding die op rolletjes liep. "We zijn er zo erg klaar voor. Het was een hele relaxte productie. En het weer wordt fantastisch." Het is Samallo's elfde editie, ze is er al sinds de geboorte van het festival bij. Desgevraagd hoopt ze de veertigste Milkshake ook nog te leiden. "Dit is mijn kind, ik ga hier nog steeds net zo lekker op."

Milkshake vindt het hele weekend plaats in het Westerpark, voor de zondag zijn er nog kaarten.