Waar moet de Chinees naartoe als de Zaanse Peperstraat wordt gesloopt?  

Een oudere klant haalt herinneringen op aan veertig jaar geleden, toen de zaak er ook al was. "Toen woonde ik aan de overkant. Zondagavond ging je dan met een pannetje naar de Chinees. En hoe groter de pan was die je meenam, hoe meer je kreeg."

De zoektocht naar een nieuwe locatie

In 2019 sprak Hu voor het eerst met verhuurder ZVH over het plan van de gemeente voor de sloop en nieuwbouw van de Peperstraat. Het was duidelijk: er moest een nieuwe locatie voor hem komen.

De eigenaar van het Chinees-Indisch restaurant kreeg twee alternatieve horecalocaties aangeboden. De eerste vond hij echter te klein en in zijn ogen was de huur veel te hoog. Volgens hem was de andere alternatieve locatie veel te ver weg van de plek waar hij nu zit. Bovendien lag die pal naast een concurrent.

Hu weigerde beide keren: er moest toch een betere locatie voorhanden zijn? Hij wil graag zijn klantenkring behouden die hij nu al tien jaar heeft en daarom een beetje in de buurt blijven van de plek waar hij nu zit.

