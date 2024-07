Oproep om 'lelijk eendje' station Beverwijk te behouden: "Er is al zoveel gesloopt"

Donderdag verstuurden Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap de brief. Daarin vragen ze het station uit 1960 tot gemeentelijk monument te verklaren.

Sprengers: "Toen was het een baanbrekend station met grootstedelijke allure. Het was één van de eerste in Nederland met een restaurant en winkels. Bovendien hoefde je niet door een hoofdgebouw naar de perrons. Pas later zag je dat ook op andere plekken. We willen graag dat het originele ontwerp meegenomen wordt in de nieuwe plannen. De status 'gemeentelijk monument' is een middel om dat te doen."