Uithoornaars ongerust over invoer recycletarief: "Gewoon in een andere wijk neerzetten"

Uithoorn is een van de gemeentes die gelooft door de invoer van diftar (gedifferentieerde tarieven) de restafvalberg te kunnen verkleinen. De afvalstoffenheffing bestaat bij die regeling uit een vast en een variabel deel.

De hoogte van het variabele bedrag is afhankelijk van het aantal openingen van de ondergrondse afvalcontainer. Hoe beter je je afval scheidt, hoe minder restafval je overhoudt en hoe minder je dus hoeft te betalen. Vooral in West-Friesland is in veel gemeentes diftar ingevoerd.

Invloed voor inwoners

"De inzamelingskosten van restafval blijven stijgen. Dat komt onder andere doordat de rijksbelasting op de CO2-heffing en verbranding van restafval blijft stijgen. De gemeente heeft daar geen invloed op", legt afvalwethouder Ferry Hoekstra uit waarom het Uithoornse beleid volgens hem moest veranderen. "Met deze maatregelen willen we de inwoners in de gelegenheid stellen om invloed te kunnen uitoefenen door de de hoeveelheid restafval die ze aanbieden en het scheiden van het afval. De afvalstoffenheffing zal dan uiteindelijk minder stijgen."

Het zal dus gaan lonen om zoveel mogelijk restafval in één keer weg te gooien, maar daar zien vooral senioren tegenop, vertellen zij tegen NH. "Ik vind het helemaal niks", vertelt de 85-jarige Maria Looy die nu bijna dagelijks met de inhoud van haar vuilnisbak naar de ondergrondse container loopt om het weg te gooien. "Met een grote zware zak lopen lukt haar helemaal niet", legt dochter Heidi uit. Ze is dan ook bang dat haar moeder in totaal meer moet gaan betalen.