Weer knalt een pont te hard tegen de kade: reiziger gewond

Op video's die AT5 van een omstander en een reiziger op de pont kreeg is te zien dat er meerdere reizigers omvallen. "Hij kwam aan... draaide een rondje... dus iedereen dacht 'we moeten de andere kant de pont af'. Toen draaide die weer", laat de reiziger weten. "Er kwam een andere pont aan waar hij bijna tegenaan botste en ging hij volop de kade op! En daarop botste die tegen de kant en vielen mensen om."

Volgens een woordvoerder van het GVB was een technisch probleem de oorzaak. "Als je aanmeert, dan moet je de pont normaal even in zijn achteruit zetten", zegt hij. "Dat kon nu niet, waardoor de pont te hard kade tegen de kade knalde."

Over de verwondingen van de gewonde reiziger kan hij niets zeggen. Het lijkt er wel op dat er geen ambulance opgeroepen is.

Een paar weken geleden vond er ook al een aanvaring met een pont plaats. Toen raakten er meerdere reizigers gewond. De oorzaak van die aanvaring is niet bekend.