Turnster Sanna Veerman (22) staat dankzij haar Noord-Hollandse genen op de Spelen, denkt ze

Spandoek in Volendam

Vrolijk kan ze zijn over de familieband met voetbalinternational Joey Veerman, haar achterneef. Daar werd ze in juni, tijdens het EK voetbal in Duitsland, veel aan herinnerd.

Ze drukt heel Volendam graag aan de borst, zoals het dorp haar, getuige een groot spandoek bij de entree van het pittoreske vissersplaatsje, evenzeer koestert. Een Instagram-felicitatie van Jan Smit, hoe leuk is dat.

"Ik voel me heel Volendams door hoe sport daar leeft. Hoe ze mijn steunen. Ik heb een ongelooflijke support, door de organisatie Ring om Volendam. Die is ooit opgericht om sporters uit onze gemeente te steunen. Daar zit ik bij sinds ik op mijn twaalfde naar Amsterdam verhuisde voor het turnen. Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook Nick & Simon, leggen geld in. Volgens mij is het nu Simon die ons steunt. Jessica Schilder (olympisch atlete, red.) en ik krijgen veel ondersteuning. Ik heb nooit, zoals veel meiden uit het dorp, in een viswinkel hoeven werken op zaterdag. Ik kreeg mijn rust, best belangrijk bij een zware trainingssport als turnen."

Spelen 2020 gemist door corona

De Spelen van Tokio van 2020 miste Veerman door een langdurige covid-infectie. "Ik heb er anderhalf jaar last van gehad", vertelt ze, zonder enig spoor van chagrijn.

Haar olympische ervaring is die van EJOF, het Europese Jeugd Olympische Festival, in Hongarije, in 2017. Het was in de provinciestad Györ. Pieter van den Hoogenband was haar chef de mission. Die stapt nu als chef van de ‘grote’ ploeg door Parijs. Veerman haalde in Györ drie finales. Als alles klopt, zouden dat in Parijs er mogelijk twee zijn. De teamfinale, voor de beste acht landenteams, is doel 1. Doel 2 is de brugfinale, ook voor de top-8.

De voorbije WK’s, in Liverpool (2022) en Antwerpen (2023) werd Veerman vijfde en zesde in die belangwekkende toestelfinale. In de landenwedstrijd van zondag, de kwalificatie voor de volgende optredens in Parijs, moet zij kort voor vieren (15.45 uur) een goede score neerzetten. Het zal ondanks haar als strak beoordeelde oefening een pittige uitdaging zijn. "Tussen de achtste en twintigste plaats was er bij de Spelen van Tokio een verschil van tienden, soms van honderdsten. Mijn D-score, de moeilijkheidsgraad, is in orde. Het draait om de uitvoering, de E-score."

Als die oefening aan de ongelijke liggers op orde is, dan is zij zondag 4 augustus terug te zien in de olympische finale op brug. Zo niet, dan schuift ze haar perspectief door naar Los Angeles 2028. "Zolang ik fit ben en mijn leven kan regelen zoals dat nu kan, dan zeg ik: waarom niet."