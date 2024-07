Groen licht voor Reddingsbrigade Zandvoort: verhuizing naar nieuwe strandpost van start

De kans dat het nieuwe gebouw zou worden afgekeurd, zo vlak voor de officiële oplevering, was klein. ''Maar het is toch altijd even spannend'', zegt Brokmeier. ''We hebben er zó lang naar uitgekeken. Dus het is best een opluchting dat we groen licht hebben.''

Aanvankelijk zou de Zandvoortse Reddingsbrigade al in 2022, het jaar van het eeuwfeest, in het nieuwe onderkomen trekken. Maar bezwaarprocedures naar aanleiding van klachten van bewoners van de Boulevard Paulus Loot vertraagden de start van de bouw tot november vorig jaar.

