Grenscorrectie voor bouwplannen Delftplein: Haarlem snoept stuk grond Velsen af

Dat moet anders, wil je er een nieuwe wijk bouwen. Dat gaat namelijk sneller als je niet continu met twee gemeentelijke organisaties om tafel moet en het is bovendien een stuk praktischer voor de toekomstige bewoners. Denk maar aan zaken als afvalwerking en riolering: dat wordt op gemeentelijk niveau geregeld. Sterker nog: als aan de grens niks wordt veranderd en er wel wordt gebouwd, staat van sommige appartementen straks de keuken in Velsen en het balkon in Haarlem.

Geen landjepik

Van landjepik is geen sprake. De gemeenten Haarlem en Velsen werken samen om de nieuwe wijk mogelijk te maken. Beide gemeenteraden hebben akkoord gegeven om een voorstel te maken voor het wijzigen van de gemeentegrens. Dit voorstel is nu in de maak. Als de gemeenteraden uiteindelijk akkoord gaan, dan wordt de grenswijziging definitief gemaakt.