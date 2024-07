Liv en Saar van de kindergemeenteraad bedenken een interactieve speeltuin

"We zijn super blij met de nieuwe speeltuin en dat de kindergemeente een bijdrage heeft geleverd. Zo hebben kinderen meer interactie en toestellen om mee te spelen", vertelt Chantal van Aarde, van Kinderboerderij de Hertenkamp. "Het ziet er superstrak uit. Ook een beetje groter zelfs."

Aan verbouwing toe

De samenwerking met de kindergemeente kwam goed uit, aangezien de speeltuin opnieuw gebouwd moest worden. "De speeltuin wordt elk jaar gekeurd om te kijken of het veilig is. Afgelopen jaren waren er soms dingetjes die we moesten aanpassen, maar dit jaar voldoet die niet meer aan de eisen en moet die vervangen worden. De speeltuin heeft het 15 jaar volgehouden."

Na twee weken bouwen is de speeltuin klaar, alleen is het nog niet open. "De speeltuin moet eerst nog bekeken en goed gekeurd worden op de veiligheid. Zodra dat is gebeurd, kunnen kinderen er spelen. Ik kreeg afgelopen maandag van heel veel ouders de vraag waarom ze niet de speeltuin mogen betreden. Daarom hebben we nu ook een brief bij het hek gehangen waarop alle informatie staat."

Ook al is de speeltuin komende week open, in september wordt het nog een keer gevierd. "Nu doen we dat nog niet aangezien veel mensen op vakantie zijn en het is leuk als iedereen van de kindergemeente erbij is."