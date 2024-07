Heemstede wil oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne onderbrengen in kantoorpand

Heemstede heeft op dit moment 112 opvangplekken voor mensen uit Oekraïne, maar moet eigenlijk 151 opvangplekken hebben. Omdat het kantoorpand aan Herenweg 55 momenteel te huur staat, ziet de gemeente dat als een aantrekkelijke optie.

Burgemeester en wethouders hebben besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van dat pand. Wethouder Sam Meerhoff is gemachtigd die overeenkomst te ondertekenen. Het is de bedoeling om het pand te huren en te verbouwen, zodat er woonruimte van kan worden gemaakt.

10.000 euro per maand

Het pand staat te huur voor 10.000 euro per maand, oftewel 120.000 euro per jaar, exclusief BTW. Het werd in 1977 opgeleverd en heeft vijftien parkeerplekken op eigen terrein. De oppervlakte is een kleine 600 vierkante meter. Het is niet duidelijk of het bestemmingsplan moet worden aangepast om het kantoor om te bouwen tot woonruimte. Ook de kosten van een eventuele verbouwing zijn nog niet bekend.