Al vijftig jaar strijd tegen huiselijk geweld, maar nog altijd uitbreiding van opvang nodig

In 1973 opent het allereerste blijf-van-mijn-lijfhuis in Amsterdam. Samen met een groep andere jonge vrouwen is het Anita Aerts die iets wil doen tegen geweld tegen vrouwen. "We wisten dat er iets moest gebeuren, want daar bestond in Nederland nog niets voor." De vrouwen gingen naar Engeland om te kijken hoe dit soort activisme daar plek kreeg in de samenleving en stuitten op een opvanghuis. "Toen wisten we: dat willen we ook." En dus kraakt de groep met behulp van beroepskrakers een pand midden in de binnenstad.

Een jaar later wijst de gemeente een plek aan waar het eerste officiële huis geopend wordt. Aan de Amstel tussen de Omval en de Berlagebrug worden vrouwen opgevangen. "Het waren stapelbedden in één grote ruimte, met nog twee of drie andere plekjes", zo vertelt Aerts. "De een kwam binnen met alle nodige documenten, maar de ander rende echt weg uit huis als de nood zo hoog was en kwam radeloos bij ons aan. Terwijl wij ook maar zelf uitvonden wat we allemaal moesten doen."

Verandering in zorg

Het was niet bekend wie er in dat huis woonde, en zo ging het decennia lang door. Tot 2011 waren de blijf-van-mijn-lijfhuizen verspreid door de hele stad. "Maar huiselijk geweld komt voort uit relaties en een relatie verbreken doe je niet zo maar", zo onderbouwt Hutten. Sinds dat jaar werkt de Blijf Groep, de stichting achter de aanpak, met de Oranje Huizen in Nederland. Gebouwen waarvan bekend is dat het opvanghuizen zijn, waar naast woningen ook meteen hulpverlening aanwezig is voor volwassenen en de kinderen.