Expeditie Nederland: rockster in de polder, pianowonderkind en fanatieke bietentelers

Verder in Expeditie Nederland van komende zondag een reportage over de vereniging De Dorstige Biet uit de Kop van Noord-Holland. Piet de Goede uit Heerhugowaard zou je ook een soort wonderkind kunnen noemen, maar dan een op leeftijd. Piet kweekte in 2006 een voederbiet die maar liefst 71 kilo woog. Daarmee won hij niet alleen de jaarlijkse bietenwedstrijd van de club, maar haalde hij ook het Guinness Book of Records.

In de reportage vertelt hij wat zijn geheim is. "Je moet de eigenlijk in de huid van een biet kruipen. Als het te hard waait, is het niet leuk, als het te koud is of je te weinig eten hebt, is het niet leuk. Zo moet je denken en de biet behandelen." Dit jaar bestaat de vereniging De Dorstige Biet 50 jaar.

