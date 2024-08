Nergens plek voor waterschildpadden: ook Reptielenopvang Zwanenburg houdt deuren dicht

Vanwege de opnamestop die de opvang in Harkema heeft ingesteld, moet Gerard veel mensen teleurstellen. En daardoor dreigt het aantal schildpadden in het wild alleen maar verder toe te nemen, met het risico dat ook die dieren uiteindelijk verhongeren. "De overheid adviseert om invasieve exoten te euthanaseren als er geen plek in de opvang voor ze is", aldus Gerard, "maar dat doen we niet, daar zijn we niet voor."

Ook zijn collega en beheerder van de Zwanenburgse opvang Rob Dumont vindt het huidige beleid 'heel krom'. "We hebben een leger aan dierenliefhebbers die vrijwilligerswerk doen [...] en die moeten nu dus mensen aanraden om dieren in te laten slapen of opnieuw te dumpen." Zolang de opvang in Harkema geen schildpadden meer opneemt, zal ook Rob dus mensen met die wrange boodschap (en hun schildpad) naar huis moeten sturen.