Jongens (14 en 16) krijgen 1 jaar jeugddetentie en 'jeugd-tbs' voor doodslaan man op NDSM-plein

De oudste verdachte gooide in de nacht van 26 op 27 augustus 2023 van dichtbij een steen naar de 42-jarige man, waardoor hij op de grond viel. De jongste verdachte kreeg hierdoor de kans om de man met een steen op zijn voorhoofd te slaan en een stoeptegel op zijn hoofd te gooien. De man overleed een paar dagen later in het ziekenhuis, hij liet vier jonge kinderen achter.

Een dag later schopte de jongste verdachte op het station in Tilburg een slapende dakloze man hard op zijn hoofd, zijn vriend filmde het voorval. Het OM zegt dat de jongens dit hadden afgesproken met elkaar; degene die schopte zou er wiet voor krijgen. Het slachtoffer heeft daar blijvende verwondingen aan overgehouden: een gebroken jukboog, gezichtsverlamming en tandletsel.

De jongens zijn ook veroordeeld voor het plegen van verschillende straatroven in die periode, waarbij ze het voornamelijk hadden gemunt op jonge vrouwen. De twee kunnen maar maximaal een jaar cel krijgen, omdat zij nog geen zestien waren toen de feiten plaatsvonden. Het Openbaar Ministerie noemde het bij de inhoudelijke behandeling 'afschuwelijke feiten' waar de jongens van worden verdacht.

De rechtbank benadrukt in het vonnis dat door het toedoen van de jongens vier kinderen hun vader voor de rest van hun leven moeten missen. "Zij zullen moeten leren leven met het grove leed dat hun vader is aangedaan en de onrechtvaardigheid daarvan. Ook zijn vrouw zal moeten leren leven met het gemis van haar man en ook zijn vader zal de rest van zijn leven zijn zoon moeten missen."

In onderstaande video zie je de reportage over de rechtszaak: