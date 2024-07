Huurders willen pand kopen van de huisbaas: "Ik zag in zijn ogen de ondernemingsgeest fonkelen"

Het Handboek Wooncoöperaties Amsterdam is 142 pagina's dik, maar de auteurs wijden welgeteld zes pagina's aan het kopen van een bestaand gebouw. Want: "In Amsterdam en omgeving is dat geen gemakkelijke opgave." De gemeente zet vooral in op nieuwbouw. "We kennen [...] geen recente Amsterdamse voorbeelden die geslaagd zijn."

Twee jaar na het publiceren van het handboek ziet medeauteur Clemens Mol, programmaleider wooncoöperaties bij Stichting !WOON, dat er toch kansen liggen. "Sommige eigenaren willen van hun pand af, en staan open voor een gesprek met hun huurders", zegt Mol. "Niet bij alle eigenaren hoor", haast hij zich te zeggen. Maar toch: "Dit is echt anders dan vijf jaar geleden. Het heeft ons ook verbaasd."

Oude pastorie

Vaak gaat het om huurders die verknocht zijn aan hun gebouw en de eigenaar willen verleiden het aan hen te verkopen. Zoals de pastorie van de oude Sint-Ritakerk in Noord, dat vlak na de Eerste Wereldoorlog is gebouwd. Inmiddels wonen er huurders, die per persoon zo'n achthonderd euro huur betalen aan de eigenaar, een investeerder uit de buurt van Utrecht. Maar als het aan Thomas Owens ligt, gaat dat veranderen: binnen het huis trekt hij de kar om de coöperatie op poten te zetten.