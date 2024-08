Bingedrinken probleem in Noord-Holland Noord: "Is tien drankjes op een avond veel?"

"Als ik naar de stad ga, drink ik tien drankjes op een avond. Dat is niet heel veel, toch?" vraagt een jonge vrouw zich af. Uit een rondgang op straat in Alkmaar blijkt dat zij niet de enige is die meer dan vijf drankjes op een avond drinkt.

Risico op verslaving

Volgens Ed Bakker, preventiedeskundige bij verslavingskliniek Brijder, is het risico op ontwikkelen van verslavingsproblemen bij bingedrinken groot. "Dat jongeren teruggeven dat vier of vijf glazen weinig is, zegt voor mij iets over de norm en manier waarop zij omgaan met alcohol."

In Noord-Holland Noord zijn de cijfers van bingedrinken hoger dan in de rest van Nederland. "Alcohol is het middel dat het meest wordt gebruikt onder de bevolking en dat is hier niet anders. Het is wel wat we tegenkomen als we hier in de omgeving de straat op gaan of in gesprek gaan met mensen," aldus Bakker.

De cijfers zijn wel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, toch maakt ook de GGD zich nog steeds zorgen. "In Noord-Holland Noord wordt nog steeds meer gedronken dan landelijk," zei woordvoerder Kristel van der Pouw Kraan eerder tegen NH. "Vooral het percentage jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken ligt veel hoger, namelijk 36,2% in Noord-Holland Noord versus 29,9% in Nederland."