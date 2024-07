Zeven ongelukken in zeven weken: algeheel verkeersverbod geëist voor Zuiderdijk

"Voetgangers en fietsers worden soms bijna letterlijk van de dijk afgereden. De Zuiderdijk is daarbij keurig onderhouden, waardoor er geen kuilen of hobbels in de weg zitten. Dat nodigt uit om snel te rijden", legt Duijts verder uit. "Het is het mooiste stukje in West-Friesland waar met hoge snelheid overheen 'gescheurd' wordt. We zien vaak ook mensen bij ons van de dijk afkomen, omdat ze het gewoon niet meer veilig vinden."

Oproep om gevaarlijke situaties te melden

De Werkgroep Zuiderdijk heeft eerder aan de bel getrokken bij de gemeente Drechterland, en wilde het gesprek aan met de verantwoordelijke wethouder. "Maar die heeft ons verteld dat onze voorgestelde maatregelen wat opportuun zijn", licht Duijts toe. "De wethouder wil eerst zelf onderzoek doen en kijken wat de effecten van eventuele maatregelen zijn."

Volgens Duijts is dat antwoord de werkgroep wat tegengevallen. "Want wij zien dagelijks wat er gebeurt en hoe het fout gaat", gaat hij verder. Daarom roept de Werkgroep Zuiderdijk aan iedereen op om niet alleen ongelukken, maar ook overige onveilige situaties te melden bij de gemeente. "Het is een recreatieve dijk, die niet geschikt is voor verkeer om zo hard op te rijden. Het is niet de óf, maar wanneer er een keer een dode gaat vallen."