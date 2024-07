Jessica Schilder 'hyperventileert en gilt' als ze denkt aan Olympische Spelen

Om op de Spelen te kunnen schitteren, werkte Schilder naar haar topvorm toe. Op de EK atletiek in Rome prolongeerde ze al haar Europese titel op het kogelstoten met een afstand van 18,77 meter. Dat was met een afstand waar ze niet eens heel tevreden mee was. Op de NK atletiek stootte ze met 19,79 al ruim een meter verder. Op de FBK Games in Hengelo werd de echte topvorm zichtbaar, wat met 20,33 meter verbeterde ze haar eigen Nederlandse record.

"Op de EK heb ik geleerd dat afstanden weinig uitmaken", zegt Schilder, die simpelweg verder wil stoten dan haar concurrenten. "Ik hoop goed door de kwalificatie te komen. En in de finale kan dan alles gebeuren. We zien het wel en het belangrijkste is dat we genieten."

Op donderdag 8 augustus vanaf 10.25 uur komt Schilder in actie in Parijs in de kwalificatie. De eventuele finale is dan op vrijdag 9 augustus vanaf 19.40 uur.