Haarlems bier veroorzaakte Friese volksoproer en overstromingen Haarlemmermeer

Haarlem is van oudsher de bierhoofdstad van Noord-Holland. Ver voordat pils uit de bekende groene flesjes de overhand kreeg, waren de Haarlemse brouwers bepalend voor de smaak in de Lage Landen. Bijvoorbeeld, rond 1410 kwam driekwart van het bier dat in het Belgische stadje Lier werd gedronken uit Haarlem.

Haarlems hoppenbier

Hein Klemann, hoogleraar sociaaleconomische geschiedenis, onderzocht de handel van Haarlem door de eeuwen heen. In zijn boek Haarlem! Een geschiedenis toont hij aan dat het Haarlemse ‘hoppenbier’ hooggewaardeerd werd, niet alleen in de eigen stad, maar ook in Friesland, Overijssel en de Zuidelijke Nederlanden. ‘Die waardering hing niet alleen met de kwaliteit samen,’ schrijft Klemann, ‘maar ook met de prijs.’

In de vroege periode werd er ook al bier gebrouwen, maar dit was slechts een week houdbaar en daardoor ongeschikt voor export. Dit veranderde in de 14e eeuw: door hop toe te voegen aan het bier, werd het langer houdbaar en geschikt voor verkoop buiten de stad. Haver, een ander belangrijk ingrediënt, was goedkoop beschikbaar in Haarlem, en het zomergraan werd op veenakkers rondom de stad verbouwd. Ook was er volop helder duinwater in de omgeving.