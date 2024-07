Aantal dierenpensions in Noord-Holland gestegen, maar zitten nog steeds 'propvol'

Dierenpension Tussenwijck in Beverwijk zit al sinds mei dit jaar 'propvol', en tot oktober is er helemaal geen plekje meer vrij. Dat het aantal dierenpensions in de provincie flink is gestegen, betekent voor het pension niet dat er minder reserveringen binnenkomen. "We moeten nog steeds vaak 'nee' verkopen."

In Noord-Holland is het aantal dierenpension in de afgelopen zes jaar gestegen van 161 naar 243 pensions die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Daarmee staat onze provincie op de tweede plaats qua aantal pensions, ten opzichte van andere provincies in Nederland.

Van 3 naar 100 honden

Jacqueline, medewerker van het pension, ziet een groot contrast tussen de coronaperiode en nu: "Tijdens die periode hadden we hier misschien drie honden. We zitten nu op 90 tot 100 honden tegelijk. Het is echt volle bak."

Het aantal reserveringen blijft jaarlijks groeien. Daarnaast reserveren de huisdiereigenaren steeds eerder in het jaar een plekje. Zo is Jacqueline nu al bezig met de reserveringen voor de kerstvakantie.