Thuisblijvers opgelet: zomers weer op komst

De dag begon vandaag nog wat regenachtig en bewolkt, maar na de lunch begint het zonnetje door te komen. De rest van de dag blijft het droog en dat blijft de komende dagen waarschijnlijk zo. "Vanmiddag ziet het er goed uit", zegt NH-weerman Jan Visser.

Ook voor morgen voorspelt Visser dat de weergoden ons goed gezind zijn, en waait een eventuele regenbui waarschijnlijk niet over naar onze provincie.

Dagje strand?

Voor de dagen daarna staat er veel zon op het menu. Naar verwachting stijgen de temperaturen tot boven de 25 graden en is er flink wat zon, vooral in de kustgebieden. Heb je een lekkere thuisvakantie? Goede dagen om de zee op te zoeken voor een verfrissende duik. En vergeet je vooral niet in te smeren!