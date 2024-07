De Week van West-Friesland: 52 uur op een paal en verwoestende brand in Zwaagdijk

Hoe klinken Queen-klassiekers als We Will Rock You, Bohemian Rhapsody en We Are The Champions uit een carillon? Daar kwamen bezoekers aan de Drommedaris in Enkhuizen achter. Een uur lang klonken bekende nummers van de Britse groep door de binnenstad, vertolkt door een beiaardier en een pianist uit België. "Iedereen kent Queen. Queen is van alle generaties en van alle tijden", zegt beiaardier Kenneth Theunissen.

Het bijzondere concert verraste veel bezoekers. "Ik vind de combinatie heel verrassend en indrukwekkend. Ik had nooit verwacht dat dit zo mooi kon zijn", vertelde een man, liggend in een relaxte stoel.

Op de vlucht na ongeluk

Dan was er ook nog de uitspraak in een heftige rechtszaak. De 27-jarige G. de V. uit Nibbixwoud kreeg onder meer 3 maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf opgelegd door de rechtbank in Alkmaar. Hij is schuldig bevonden aan het veroorzaken van een ernstig ongeval in Midwoud, waarbij zijn toenmalige beste vriend zwaargewond raakte. Daarna sloeg hij op de vlucht, zonder zich om zijn bijrijder te bekommeren.

Tijdens de behandeling van de rechtszaak - twee weken eerder - werd zijn verklaring voorgelezen. Hij liep onder meer hersenletsel op. "Ik kan niet meer werken en mijn vriendin is mantelverzorger geworden. Ik zal nooit met mijn pasgeboren zoontje kunnen voetballen of ravotten. Niets is nog onbezorgd. Dat neem ik je nog het meest kwalijk", klonk het verwijtend.