Crowdfunding voor inclusieve speeltuin behaald: "Na de zomer rond de tafel"

Het doel van de crowdfunding voor een inclusieve speeltuin in Huizen is gehaald. De gemeente was bereid om de speeltuin rolstoeltoegankelijk te maken en inclusieve speeltoestellen te plaatsen als 5000 euro zou worden opgehaald. "Nu dat is gelukt, kunnen we verder gaan praten", vertelt initiatiefnemer Cees Leeflang.