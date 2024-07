112-blog | Automobilist sleept scooter door Alkmaarse wijk en slaat op de vlucht

17 minuten geleden

Het was een tamelijk bizar tafereel in de Alkmaarse wijk Lekerwaard. Daar sleepte vanmiddag een automobilist een scooter achter zijn auto aan. De scooter werd vervolgens brandend aangetroffen, vertelt een woordvoerder van de politie. Van de bestuurder van de auto was geen spoor meer te bekennen.

De politie vermoedt een conflict tussen de eigenaren van de auto en de scooter. De woordvoerder zegt dat ze een goed beeld hebben van wie de bestuurder is. "We gaan ervan uit dat hij zich meldt, anders melden wij ons bij hem." Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.