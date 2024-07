112-blog | Vinn (13) uit Hoofddorp vermist • Brand verwoest stolpboerderij in Zwaagdijk-West

19.03 uur

De brand die woedt in een stolpboerderij in Zwaagdijk-West is inmiddels uitslaand. Er is brand in de rieten kap van de boerderij. De veiligheidsregio laat weten dat er af en toe vlammen te zien zijn. Ook komt er veel rook vrij.

De bewoners hebben de boerderij zonder problemen kunnen verlaten.