112-blog | Vermiste man (72) uit Vijfhuizen teruggevonden

07.51 uur

Een vermiste 72-jarig man uit Vijfhuizen is gisteravond teruggevonden, meldt politie Haarlemmermeer. De politie deed gistermiddag een oproep, nadat de man als vermist werd opgegeven. De man was niet teruggekeerd na zijn dagelijkse fietsroute rond Vijfhuizen en Heemstede. "Giel kan de weg kwijtraken", waarschuwde de politie.

Inmiddels laat de politie via X weten dat de man 'in goede gezondheid is aangetroffen en is herenigd met zijn familie'.