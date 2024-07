Op het nippertje wint Ajax van Vojvodina in tweede voorronde Europa League

Ajax oogde behoorlijk onwennig in de openingsfase tegen Vojvodina. De Serviërs waren minimaal gelijkwaardig. Ajax-doelman Remko Pasveer ging een aantal keren behoorlijk in de fout in de opbouw, wat ook niet hielp voor de Amsterdammers.

Halverwege de eerste helft kreeg Carlos Forbs pas de eerste serieuze kans voor Ajax. De kansen dienden zich vervolgens in hoog tempo aan. Tien minuten voor rust schoot Kenneth Taylor de bal snoeihard tegen de kruising.

Flipperkast

Vervolgens was het een wonder dat de bal er niet in ging, want een flipperkast voor het doel van Vojvodina leverde drie grote kansen op. Een schot van Taylor werd van de lijn gehaald, die van Forbs werd geblokt en Akpom kopte net naast.

