Eind augustus nog meer vertraging op A10 Noord: geluidsschermen worden vervangen

De geluidsschermen gingen in 2022 kapot toen het stormde. Daarna werden ze verwijderd, maar het plaatsen van nieuwe geluidsschermen was volgens Rijkswaterstaat niet eenvoudig, waardoor omwonenden al jaren last hebben van extra lawaai.

De langverwachte start van de werkzaamheden aan de geluidwal is eigenlijk 2 september. Van vrijdag 30 augustus 21.00 uur tot en met maandag 2 september 05.00 uur is de A10 Noord, tussen S118 en S115, in rijrichting Oost afgesloten. In dit weekend wordt een systeem van drie versmalde rijstroken met een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur ingericht.

Het werk zal vanaf die maandag in fases plaatsvinden. "Daar waar de werkzaamheden plaatsvinden, worden tijdelijke afzettingen met geluidsschermen langs de weg geplaatst", meldt Rijkswaterstaat.

Het werk gaat een jaar duren.