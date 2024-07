Fileleed blijft aanhouden: "Oost is helemaal vastgelopen"

"Oost is helemaal vastgelopen, elk klein straatje rond Oostpoort staat vol", stuurt een automobilist vanuit de file naar AT5. "Ik ben zelf al 30 minuten bezig en 2 km verder."

Op de Gooiseweg zorgt een ongeval, dat rond 17.00 uur plaatsvond, voor extra vertraging. Verder staat er een lange file op de A9 door een auto met pech.

Wennen

Rijkswaterstaat liet gisteren aan AT5 weten te hopen dat automobilisten aan de verkeerssituatie 'wennen'. De hoop is dat ze bijvoorbeeld eerder van huis vertrekken of besluiten thuis te werken. Ook hoopt Rijkswaterstaat dat het vanaf volgende week rustiger is op de weg omdat mensen op vakantie zijn.

De A10 is tussen knooppunt Watergraafsmeer en afrit Durgerdam dicht voor onder meer het werk aan de Zeeburgertunnel.