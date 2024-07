Hoofddorpse senioren blijven zitten met lawaaiige weg: "Dit laat je toch niet toe?"

De balkons van de seniorencomplexen langs de Nieuwe Bennebroekerweg kijken uit over het uitgestrekte Haarlemmermeerse landschap. Maar door de talloze auto's op de doorgaande weg, is het allerminst een plek om tot rust te komen. Op slechts 17 meter van de balkons raast het verkeer voorbij.

Dat zorgt voor problemen, vertelt bewoner Pieter van den Berg: "Met name optrekkend verkeer zorgt voor geluidsoverlast. Je mag hier 80 kilometer per uur, dus vooral motoren vinden het een heerlijke racebaan."

Het geluid zorgt ervoor dat bewoners van de flats nauwelijks meer gebruikmaken van hun balkons. "En dat is een groot probleem voor met name de oudere bewoners van dit complex. De gemiddelde leeftijd is hier 73, dus voor veel mensen is hun balkon alle buitenlucht die ze in hun eentje kunnen bereiken", vertelt Van den Berg.

