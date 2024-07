Nikki (19) is net als veel jongeren in ‘t Gooi eenzaam: Sophia (21) schiet te hulp

Jongeren vaker eenzaam in ‘t Gooi

“Het is heel fijn dat jongeren een luisterend oor hebben en dat er exclusieve aandacht voor hen is”, zegt Jacquelien Groen, begeleider bij Stichting Maatjesproject. “Het is soms heerlijk om even je verhaal kwijt te kunnen en je hart te luchten.” Op dit moment helpt de stichting zo’n 30 jongeren in ‘t Gooi die kampen met eenzaamheid of sociaal isolement, vertelt Groen.

Maar niet iedereen zoekt hulp. De groep eenzame jongeren is veel groter. Uit cijfers van de GGD blijkt dat 33 procent van de jongeren in ’t Gooi zich soms tot altijd eenzaam voelt. Landelijk is dat minder, gemiddeld 29 procent. Groen wijt het vooral aan de hoge standaard die er in ’t Gooi soms geldt. Stichting Maatjesproject is er voor deze jongeren.