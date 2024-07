'Onacceptabel' veel lawaai bij bouwproject Bijlmer: heiwerk gedwongen stilgelegd

Reactie woordvoerder Rochdale

"We gaan vanaf maandag een week schroeven in plaats van heien", zegt een woordvoerder van Rochdale. "Daarna is er drie weken lang bouwvak. Na de bouwvak hopen we op een stillere manier te mogen heien en anders gaan we weer schroeven. Er zijn twee manieren om te heien, we dachten dat de aannemer het op de stille manier deed. De vergunning was inderdaad nog niet binnen, we dachten dat komt wel goed, omdat we het op een keurige manier deden."

Hij benadrukt dat het goed is dat er extra woningen bij komen en spreekt van een bijzonder project dat van hout gemaakt is. "Dit was even een schoonheidsfoutje, laten we het daarop houden. Het is een miscommunicatie tussen opdrachtgever en aannemer, maar wel onze fout, wij hadden daarop moeten letten." De woordvoerder verwacht niet dat het stoppen van de heiwerkzaamheden tot veel vertraging zal leiden.