Weer een bultrug voor de kust, deze keer bij Egmond

Derper Sjef Kenniphaas spotte donderdagochtend het dier. "Ik liep op het Panoramapad ten noorden van de boulevard toen ik de bultrug ontdekte", vertelt Sjef. "Ik zag hem maar heel even en heb nog een half uur zitten wachten, maar heb hem daarna niet meer gezien."

Bultruggen in overvloed

"Het dier dat gespot is bij Egmond aan Zee wordt zo'n zes meter lang geschat", vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. Een jonge bultrug is tussen de zes en acht meter lang. Volwassen bultruggen kunnen tot vijftien meter lang worden.

"Op dit moment zijn er mogelijk vier bultruggen rond de Noord- en Waddenzee en dat is best uniek", vertelt Annemiek. "Er zwemt er op dit moment één bij de Duitse Waddeneilanden en vorige week hadden we een gestrande bultrug bij Terschelling. Daarnaast hadden we een maand geleden al het dier dat bij Zandvoort werd gespot en later bij Callantsoog, en nu weer één bij Egmond."

Ze durft het niet met 100% zekerheid te zeggen dat het om vier verschillende walvissen gaat. "Op alle foto's die we hebben lijken het vier aparte bultruggen te zijn, maar soms is het lastig omdat foto's uit een andere hoek genomen zijn", besluit Annemarie.