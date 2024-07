Van de regen in de drup: langgewenst geluidsscherm zorgt nu zelf voor herrie

"Geluidloos koelen is niet mogelijk", laat een woordvoerder van de gemeente Alkmaar aan NH weten. "Maar dat dit zoveel geluid zou maken was ons niet bekend." Ondanks dat het innovatieve scherm nog niet af is, staan de zonnecollectoren dus al aan en wordt er stroom opgewekt. De omvormer maakt wisselstroom van gelijkstroom en moet tijdens dat proces worden gekoeld. "En bepaalde zaken komen pas na plaatsing aan het licht."

Hele zomer in de herrie?

"Wij zijn momenteel oplossingen aan het uitwerken en aan het testen. Er komt zeer binnenkort nog geluiddempend materiaal op het dak van de koelopstelling en aan de buitenkant van de muren. Daarna wordt bepaald of dat voldoende is of dat er verdere actie nodig is", aldus de gemeentewoordvoerder.

Barbara kan niet wachten tot het gesuis weg is. "Het lijkt er op dat we deze zomer nog in deze extra herrie zullen zitten", vreest ze. Of anders hopen op weinig zonnige dagen? "Nou nee, ik zit ook graag in het zonnetje in mijn achtertuin, maar inderdaad: dan hoor je 'm niet."

Ook de Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal (BBG) hoopt dat de gemeente snel ingrijpt bij de omvormer. De groep vertegenwoordigt zo'n vierhonderd wijkbewoners rondom de ringweg en strijdt al ruim twintig jaar voor een betere geluidsbescherming, en kreeg dat uiteindelijk voor elkaar.

"Dat de koeling van de omvormer zoveel overlast geeft, is niet goed. Het lijkt een bijkomend effect van het innovatieve scherm", concludeert Ed Diepenmaat van de BBG. "Dit wist niemand vooraf. Het is goed als de gemeente haast maakt om dit op te lossen."