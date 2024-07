Ondanks blauwtongvirus toch schapen gekeurd op Landbouwdag: “We hebben niet getwijfeld”

Cor de Lugt mocht donderdag zijn handen dichtknijpen omdat de weergoden goed gestemd waren tijdens de 38e Landbouwdag op de landerijen van agrariër Jaap Lap, naast het pittoreske kerkje in Den Hoorn. Dat was weleens anders geweest. De voorzitter had vooraf slapeloze nachten.

"Twee jaar geleden was het hele evenement verregend," zei hij. "Dat heeft ons toen veel geld gekost. Alleen het bestuur liep bij wijze van spreken nog op het veld. Verder was er niemand meer." Vorig jaar kon de Landbouwdag ook niet plaatsvinden vanwege de strenge stikstofregels. "We durfden toen deze dag niet te organiseren. Want als er bezwaar was gekomen, was het nog veel erger geweest."

Stikstof

"Wat zijn we enorm blij en trots dat het de organisatie nu wel gelukt is," zei burgemeester Mark Pol, die de opening verrichtte door de Texelse vlag te hijsen. Met een stikstof- en ecologisch onderzoek werd dit jaar aangetoond dat er geen sprake is van uitstoot of ander nadelig effect, waarna de omgevingsdienst en gemeente het licht op groen zetten.

Stikstof is volgens Pol ook de uitdaging voor veel agrariërs voor een goede bedrijfsvoering. "De boeren moeten binnen de kaders en regels blijven. En die zijn niet altijd even helder. Maar de organisatie heeft met veel doorzettingsvermogen het voor elkaar gekregen om dit evenement weer te organiseren."