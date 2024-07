Schiphol wil fietsflat mogelijk overnemen, maar verplaatsen is lastige klus

Reactie woordvoerder Schiphol

"We hebben de opties bekeken om de fietsflat een nieuwe bestemming op Schiphol te geven. We willen namelijk het gebruik van de fiets als vervoersmiddel van en naar de luchthaven stimuleren. Schiphol werkt aan goede voorzieningen voor fietsers, waaronder snelfietsroutes, fietsstallingen en een Fietsservicepunt.

Op dit moment is hergebruik op Schiphol echter geen optie, omdat het praktisch nog onduidelijk is of het gebouw te demonteren is en opnieuw te monteren is. Het is aan de gemeente Amsterdam om daarover uitsluitsel te geven. Pas daarna kunnen we opnieuw naar de optie kijken. In de tussentijd kijken wij naar alternatieve opties voor fietsstallingen."