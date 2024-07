Na drama Co-Med staat huisarts Wouter Breebaart (36) te popelen, praktijk bijna open

Op 20 juni kregen de personeelsleden van Co-Med te horen dat de praktijk in Breezand de deuren moest sluiten. De zorgverzekeraars hadden na een lange periode van klachten en problemen het contract opgezegd met de organisatie. Eerder was de praktijk van Co-Med in buurdorp Anna Paulowna al gesloten vanwege personeelstekort. In de dorpen werd veel geklaagd over het gebrek aan een vaste dokter die je als patiënt door en door kent.

Wouter Breebaart zit achter het bureau van wat nu ineens zijn eigen praktijk is. Hij was sinds april al waarnemend huisarts in Breezand voor Co-Med. Na het omvallen van Co-Med kwam vrij snel het besluit dat hij zijn eigen organisatie wilde gaan bouwen in het dorp. Op 26 juni was het zover. Een tijd van heel veel bellen en organiseren brak aan. Alleen aan het uiterlijk van het gebouw is nog niet veel gedaan.

"Er is verder nog niks veranderd hier in de praktijk. Die groene muur verderop gaan we nog wel snel aanpakken. Dat wordt sauzen want ik vind de kleur echt niet mooi. Na al die weken voorbereiding heb ik echt zin om weer als dokter aan de gang te gaan. Ik sta echt te popelen."

Wikken en wegen

Breebaart werd tot aan de sluiting ingehuurd door Co-Med. "Dat het personeel via de pers moest horen dat de praktijk hier dicht moest vond ik heel erg. Ik werkte hier toen als zelfstandig dokter en was dus niet in dienst. Dan kan je nog verwachten dat je niet persoonlijk wordt ingelicht. Het was heel apart. We hebben die vrijdag met het personeel zelf de praktijk maar open gehouden om de mensen van zorg te voorzien. We wilden iedereen die dag nog netjes helpen. Daarna is het dicht gegaan."

Breebaart draaide al een tijd mee op de praktijk in Breezand. Hij zag zelf dat Co-Med de zaakjes niet op orde had. Vooral de commerciële belangen strookten niet met hoe de zorg georganiseerd moet zijn, vindt hij. "Ik denk dat ze met de verkeerde belangen en intenties dit soort huisartsenpraktijken zijn aangegaan. De afgelopen jaren hebben we gezien wat er allemaal is misgegaan. Hun insteek was niet passend voor de huisartsenzorg. Die moet kleinschalig georganiseerd worden waarbij de praktijkhouder, een of twee huisartsen, zich verantwoordelijk voelen voor de patiënten. Dat miste bij Co-Med."

Patiëntendossier

Er is nog wel één probleem dat getackeld moet worden voor Breebaart echt aan de slag kan: de patiëntendossiers. De curator die het faillissement van Co-Med behandelt wil die niet vrijgeven zonder dat de huisarts daarvoor een bedrag betaalt. Die ziet het als een soort goodwill zoals bij bedrijven gebeurt als er klanten overgenomen worden. "Dit mag niet eens. Ik gok dat daar heel snel duidelijkheid over komt. De Landelijke Huisartsen Vereniging is daarmee bezig, net als de zorgverzekeraars. Zonder die dossiers kan je geen praktijk draaien."

Breebaart nam het besluit om een eigen praktijk te beginnen na een korte periode van wikken en wegen. Hij woont in Amersfoort, blijft daar ook wonen en gaat vier dagen in de week op en neer rijden. "Er waren al best wat patiënten die vroegen of ik wilde blijven. De afstand deed me eerst wel twijfelen, maar toen ik alle plussen en minnen naast elkaar zette, wonnen de plussen het ruim. Het gaat me echt om de mensen hier. We hebben zo'n fijn contact. Af en toe word ik in het dorp al aangesproken, de reacties zijn echt positief. En de mensen die in de praktijk werken zijn zo loyaal, ondanks alles wat er gebeurd is, echt indrukwekkend."