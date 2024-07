Hoe Eemnes het mega-zonnepark van 35 voetbalvelden aangesloten krijgt op het stroomnetwerk

Momenteel lopen bouwprojecten niet alleen vast vanwege stikstofproblemen, maar ook doordat het amper mogelijk is de nieuwe woningen aan te sluiten op het stroomnetwerk. Hetzelfde geldt voor veel particulieren, verenigingen of bedrijven met een groot dak die daar een flink aantal zonnepanelen op willen laten leggen. Als dat het geval is hoe kan het dan dat ze in Eemnes zo'n 35 voetbalvelden met zonnepanelen menen te kunnen aanleggen over een paar jaar?

Spanningstations

Over een jaar of vier, vijf ziet de wereld er heel anders uit. Dan hebben de Stedins van deze wereld heel veel geïnvesteerd in de verbetering van hun netwerken. Daar zijn de bedrijven volgens Ten Have al volop mee bezig. Eén van de zaken die dringend de aandacht nodig heeft, zijn de grote spanningstations. Rond Eemnes komt er een nieuwe tussen Bunschoten en Amersfoort en die tussen Baarn en Soest krijgt een fikse capaciteitsuitbreiding.

Ten Have meldt dat het Eemnesser zonnepark in 2028 of uiterlijk 2029 aangesloten kan worden op het station tussen Baarn en Soest, dat straks qua capaciteit twee of zelfs drie keer zoveel als nu aan moet kunnen. "Ik heb die vraag over aansluiting op het netwerk ook gesteld. Stedin heeft aangegeven over vier of vijf jaar er klaar voor te zijn. Daar moet ik op van aan kunnen", meldt de wethouder.

55.000 zonnepanelen

Eemnes heeft besloten een groot zonneveld te realiseren dat als alternatief geldt voor de twee windturbines van 241 meter die de provincie Utrecht had bedacht bij de kruising van snelweg A1 en A27. Heel Eemnes is tegen de komst van twee enorme molens, ook al staat daar een enorme compensatie van grond met zonnepanelen tegenover.

Op de locatie van het huidige graszodebedrijf aan de Te Veenweg komen in de nabije toekomst tussen de 50.000 en 55.000 zonnepanelen te liggen (tussen de 2.000 en 2.200 panelen per hectare), die 25 gigawattuur moeten gaan opbrengen. Daar is de gemeenteraad mee akkoord.

Betere technologie

Volgens Ten Have gaat het tegen die tijd om kleinere zonnepanelen die tegelijkertijd meer kunnen opwekken. Die informatie heeft hij opgehaald bij de TU Delft en bij diverse ontwikkelaars van zonneparken. Met die verbeterede technologie is de rekensom van één op één ook meteen gunstiger dan nu. Ofwel: één hectare zonneveld levert één gigawattuur stroom op in plaats van de huidige 0,8 per hectare. Daardoor is er straks ook meer te halen uit het zonnepark van 25 hectare.