Haarlemse kattendokter druk met vaccineren tegen gevreesde kattenziekte

Dat Moedt bij mensen thuis op doktersvisite gaat, is een uitkomst voor mensen die zelf geen vervoer hebben of heel druk zijn. En voor dieren die snel gestrest raken of bang zijn voor de dierenarts. Dat geldt absoluut voor kater Koos. Het is een buitenkat, die veel in contact komt met andere poezen in de buurt en zijn laatste vaccinatie was alweer jaren terug. Een risicogevalletje voor de kattenziekte dus.

Geen fan van de dierenarts

Maar Koos haat reismandjes, in de auto zitten en drukke honden in de wachtkamer. Het consult thuis geeft wat minder gedoe, maar fan van de dierenarts wordt Koos vandaag nu ook weer niet. De vaccinatie ondergaat hij nog gelaten, maar het gedwongen slikken van een pilletje tegen wormen stuit op flink verzet. Toch is alles snel geregeld. Ietwat beledigd glipt Koos na de behandeling via het kattenluik naar de tuin.

"Ontwormen is ook heel belangrijk", legt de kattendokter uit. "Vooral als de kat veel buiten komt en muizen eet. Wormen kunnen ook op mensen worden overgebracht en dat is vooral gevaarlijk voor kinderen en zwangere vrouwen."

