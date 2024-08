Gordon heropent horecazaak in Blaricum: "Ik ben weer verliefd, maar dan op mijn zaak"

In vier maanden heeft Gordon de horecatent opgezet. "In april werd ik gebeld door de makelaar van het pand. Ze hadden het daar net opgeknapt", vertelt hij. Eerder was zijn oog ook al op het boerderijpand gevallen, maar omdat er nog zo veel aan moest gebeuren verdween dat idee al snel. "Via een videoverbinding liep ik met hem mee door het opgeknapte gebouw. Ik zat namelijk zelf in Kaapstad. Eigenlijk was ik meteen verkocht", vertelt hij.

Extravagante inrichting

Voor het interieur heeft Gordon zich laten inspireren door de Mexicaanse kunstschilderes Frida Kahlo. "Naast dat ik haar werk altijd al heb bewonderd, ontdekte ik dat zij enorm veel tegenslagen heeft meegemaakt. Toch bleef ze altijd veerkrachtig. Daar herkende ik mezelf in", legt hij uit.

Naast de inspiratie uit Mexico, komen zijn andere reizen ook terug in de extravagante inrichting. "Elk hoekje heeft zijn eigen verhaal", zegt hij al wijzend naar een wand met tientallen gouden spiegels. "Dat zag ik bijvoorbeeld in een restaurant in Madrid. En dat vond ik zo leuk dat ik het hier ook moest hebben."