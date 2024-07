Computerstoring van vrijdag heeft KLM zo'n tien miljoen euro gekost

's Ochtends viel het nog wel mee met de chaos, maar aan het begin van de middag ontstonden er lange rijen voor de incheck- en servicebalies. Steeds meer vluchten vertrokken met vertraging of werden geschrapt, en steeds meer reizigers wisten niet waar ze aan toe waren. KLM liet zelfs weten dat het genoodzaakt was de operatie vanwege de storing vrijwel volledig te staken.

Uiteindelijk moest KLM 75 (voornamelijk Europese) retourvluchten schrappen, waardoor duizenden passagiers niet volgens planning op hun eindbestemming konden komen. Een deel claimde de ticketprijs terug, anderen lieten zich omboeken en moesten in sommige gevallen een nacht worden ondergebracht in hotels. Uiteindelijk is zaterdag iedereen alsnog vertrokken, liet KLM zondag weten.

Op dat moment waren KLM's en Schiphols computers al lang weer opgestart. "Halverwege de ochtend hebben we veel herstelwerkzaamheden kunnen doen, waardoor we dezelfde dag weer up and running waren", aldus KLM-directeur Marjan Rintel tegen ANP. "Zaterdag kon iedereen gelukkig weer met vakantie."