Hilversums hospice zet technologie in voor rust in laatste levensfase

Sinds begin dit jaar maakt het hospice gebruik van verschillende technologieën, zoals een slaaprobot en projector. "Als een bewoner bijvoorbeeld heel graag nog een keer naar de Efteling wil met de kleinkinderen, zetten wij dit via de projector aan. Ze kunnen dan samen genieten van een virtueel tripje door het pretpark", zegt verzorger Els.

En er is nog veel meer keus: van een boswandeling tot de onderwaterwereld. Dit kan bijdragen aan de rust van de bewoners in hun laatste levensfase.

Intieme sfeer

"Ik had nergens anders mijn laatste weken willen spenderen dan hier", zegt de 70-jarige bewoner Taco. Taco heeft uitgezaaide longkanker en verblijft in hospice Kajan. "Er hangt hier een hele fijne, intieme sfeer en de medewerkers zijn altijd in voor een praatje."

Tot drie weken geleden was Taco nog gewoon aan het werk en nu is hij zich aan het voorbereiden op de dood. "Dit proces gaat stapsgewijs en ik ben aangekomen bij de laatste stap, wat betekent dat ik er vrede mee heb en ik ben blij dat ik hier ben."