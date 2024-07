Conducteur Sander belaagd door zwartrijder: "Reizigers zagen het gebeuren en grepen in"

"Plotseling voelde ik een vuist in mijn zij", vertelt conducteur Sander aan NH. "Uit zelfverdediging gaf ik hem een duw terug. Reizigers zagen het gebeuren en grepen in. Je weet nooit wat iemand bij zich heeft. Het had een mes kunnen zijn."

De man probeert nog te vluchten op station Heiloo, maar het lukt de politie om hem aan te houden. "Het was niet zomaar een zetje, het was een vuist met veel kracht. Het moet gewoon een keer klaar zijn", aldus de conducteur, die de gebeurtenis ook deelde in een lange X-post.

Wakker schudden

"Het gaat je niet in de koude kleren zitten", vervolgt hij. "Ik doe mijn werk voor 99% van de reizigers die respectvol zijn. Toch is er altijd 1% die het verziekt." Maar de Rotterdamse conducteur probeert zich er altijd snel weer overheen te zetten. Nare ervaringen schrijft hij van zich af en deelt hij op X.

Een woordvoerder van de NS noemt het incident van gisteren 'kwalijk'. "Onze collega's moeten gewoon normaal hun werk uit kunnen voeren en zouden daarbij veilig moeten zijn."

Dat beaamt Sander. Veiligheid is volgens hem het allerbelangrijkste. Hij is blij met de omstanders die gisteren ingrepen en ervoor zorgden dat de zwartrijder alsnog beboet kon worden. "We zijn vaak alleen op het werk, of in (bijna) lege treinen. Het inschatten van situaties is soms best lastig, vooral als de emoties hoog oplopen."

De politie bevestigt het voorval in de trein gisteren. Er is nog geen aangifte gedaan. Sander is dit op een later moment 'wel van plan'.

Hij hoopt door zijn verhaal te delen vooral mensen wakker te schudden. "Zie je iets gebeuren en wil je helpen? Vraag dan gerust of je iets voor ons kan betekenen. Dat vinden wij heel fijn en laat zien, zoals de mensen bij mij deden, dat je als conducteur er niet alleen voor hoeft te staan."