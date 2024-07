Hond uit hete auto bevrijd door agent in Egmond aan Zee

De politie had een melding gekregen van een hond die al zeker 45 minuten was achtergelaten in een auto die in de volle zon stond. Met een noodhamertje tikte een agent de zijruit van de passagiersdeur in. Vervolgens klauterde hij naar binnen om richting de hond te komen. Na de achterbank te hebben neergeklapt kon hij het dier uit de auto halen, meldt mediapartner Streekstad Centraal.

De politie waarschuwt mensen met huisdieren om deze nooit in een voertuig waar zon op staat achter te laten. "Dit valt namelijk onder dierenmishandeling", schrijft de politie op Instagram.