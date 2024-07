Patrick werd ooit vijfde op de Spelen, nu strijden olympiërs in zijn judopakken

In 2000 behoort Patrick tot de beste judoka's in de wereld en gaat hij naar de Olympische Spelen in Sydney. "Ja, dat was fantastisch. Ik was kamergenoot met Mark Huizinga. Die werd Olympisch kampioen, dus dat heb ik ook meegemaakt van dichtbij. Dat was natuurlijk ook fantastisch. En ja, in het hele Olympisch dorp, de sfeer met de sport onderling, dat je elkaar support. Ik ben bijvoorbeeld ook bij het hockey wezen kijken, dat we olympisch kampioen werden."

Pijnlijk

Maar deze mooie momenten worden nog steeds overschaduwd door zijn eigen prestatie. Een vijfde plek. 'Pijnlijk' is het eerste woord dat uit Patricks mond komt als hij erover praat. "Een Olympische medaille lag wel in de lijn der verwachting. Ik was derde op het WK en Europees kampioen in het jaar van de Olympische Spelen. Maar ja, als je dan vijfde wordt, een vijfde plek is net niks", zegt Patrick.

"Ik heb er ook heel veel last van gehad na de Olympische Spelen, ook wel nachtmerries van gehad. Dat je denkt van ja, misschien dat ik al mijn medailles zou in willen ruilen voor een Olympische medaille."

