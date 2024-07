Larense basisschool zoekt oud-leerlingen en oud-leraren voor reünie 110-jarig jubileum

De dag van de reünie begint met een vossenjacht, die de leerlingen door heel Laren heen stuurt. Daarbij komen ze op plekken terecht die het verhaal van de brinkdorp en daarmee de school zelf vertellen. "Denk aan verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en allerlei gebeurtenissen die daarna plaatsvonden", vertelt Twannie.

In de middag wordt het schoolplein omgetoverd tot een foodtruckfestival voor zowel leerlingen, ouders, oud-leerlingen en de oud-medewerkers. Vanaf 18.30 barst het reüniefeest los. De avond moet veel verhalen opleveren, want in haar 110-jarige geschiedenis heeft de school hele generaties aan leerlingen voortgebracht.

Jubeljaar

2024 is voor de Katholieke basisschool in Laren een heus jubeljaar. Om het jubileum te vieren organiseert de school het hele jaar activiteiten. Zo gingen de leerlingen een dag lang zoals vroeger gekleed naar school, is er een podcast opgenomen voor de leerlingen, is er een mini-museum opgezet en zijn er artefacten uit het verleden boven water gehaald.

Luister het hele interview met Twannie de Ridder in het programma NH Gooi de Lunchclub terug via deze link.

Eerder vierde de school het 110-jarige bestaan al met haar leerlingen, door terug in de tijd te reizen: