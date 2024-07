Technisch directeur Alex Kroes over Ajax: "Als we geen derde worden, heb ik gefaald"

Nieuwe spelers?

De enige aankoop van Ajax in deze transferwindow was Bertrand Traoré. De club wil meer spelers halen, maar Kroes predikt geduld. "De markt is nog niet losgekomen. Het is puzzelen, want we hebben financiële en sportieve targets en doelstellingen meegekregen. Uiteindelijk moeten die samengaan. We hebben wat we hebben en dat moeten we zo goed mogelijk gebruiken."

Het nieuwe seizoen begint voor Ajax op donderdagavond. Dan is FK Vojvodina de tegenstander vanaf 20.30 uur in de Johan Cruijff Arena.