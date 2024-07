Omstreden tweede fietspad langs Bergens meest chique laan komt er toch

De Eeuwigelaan met haar kasten van villa's is de verbindingsweg tussen Bergen-Binnen en de kust. Hobbelend en soms rakelings langs kort op de weg staande naaldbomen rijdt autoverkeer vanuit het dorp richting Bergen aan Zee en de Egmonden.

Fietsers van of naar Bergen hebben een fietspad om te delen. Volgens de gemeente is het te smal en in het drukke zomerseizoen met al die fietsers ook onveilig. Daarom wil het er een tweede fietspad aanleggen aan de zuidzijde waar nu een onverhard voetpad ligt.

Fietsers nóg harder

Tot ongenoegen van omwonenden, verenigd in de Belangenvereniging Eeuwigelaan. Die vrezen onder meer dat het juist onveilig wordt voor voetgangers, want op een eenrichtingsfietspad kan nóg harder gereden worden. Beter is het als de naastgelegen Buerweg een fietsstraat wordt. Daar zag de gemeente echter niets in.

Het verzet van de Bergenaren leidde tot meerdere rechtszaken bij de Raad van State. Die gaf de inwoners weliswaar gelijk in hun klacht dat ze onvoldoende betrokken zijn, maar heeft deze week beslist dat het extra fietspad er toch mag komen. Kortgezegd: de veiligheid van fietsers is belangrijker.

"Het is goed dat er eindelijk duidelijkheid is", stelt wethouder Marco Wiesehahn. Uitgangspunt is dat het karakter van de Eeuwigelaan behouden blijft. De gemeente gaat nu verder met de uitvoering van de plannen. "Dat willen we goed afstemmen met omwonenden. Op korte termijn willen we met elkaar om de tafel."

Ron Jansen van de Fietsersbond in Bergen is blij met het besluit. "Het is nu gevaarlijk en erg druk", zegt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal. De bond is al langer een pleitbezorger van de plannen. "Mooi dat het doorgaat."